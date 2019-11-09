明華園到嘉義演出「逐鹿天下」戲碼，2500人到場觀賞。（台塑企業提供／張毓翎嘉義傳真）

台塑企業捐贈善款。（台塑企業提供／張毓翎嘉義傳真）

台塑企業新港廠下午舉辦中醫義診、捐發票做愛心、親子彩繪等活動。（台塑企業提供／張毓翎嘉義傳真）

「王詹樣公益信託」為台塑企業創辦人王永在為紀念母親，延續回饋社會美德，於13年前以個人名義捐助成立，為推動台灣文化發展，今晚邀請「明華園戲劇總團」到嘉縣新港鄉公園民俗表演場演出，上演精采、情節緊湊的「逐鹿天下」戲碼，讓觀眾宛如自己身歷其境，皆拍手叫好。

台塑企業新港廠下午2時舉辦中醫義診、捐發票做愛心、親子彩繪等活動，並邀請嘉義縣8家弱勢團體舉辦公益義賣，並把當日義賣所得、募捐逾3萬張之愛心發票，與公司另捐贈之8萬8000元，全數捐給8個弱勢團體。

嘉義縣長翁章梁今日下午也特地蒞臨活動現場；晚上明華園表演，吸引超過2500人到場觀賞，新港鄉公所林茂盛鄉長、嘉義縣議員林秀琴、陳文忠及葉孟龍等人均出席參加，台化公司呂文進總經理也率多位公司高層主管南下共同參與。

明華園戲劇總團由無敵小生孫翠鳳、當家小旦鄭雅升及第一丑角陳勝在領銜主演「逐鹿天下」戲碼，從全新的角度大膽地描述楚漢相爭故事，緊湊的情節，讓觀眾如癡如醉，宛如自己身歷其境，皆拍手叫好。

為了長期協助台灣本土特色文化持續發展，王詹樣公益信託連續第9年邀請「明華園戲劇總團」演出，盼透過長期經費贊助，不僅促使本土戲團永續經營，也能讓偏鄉家庭、兒童，增加接觸傳統藝術的機會，就近觀賞高水準的演出。

(中時 )