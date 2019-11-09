資深媒體人呂文婉過去曾有一段12年婚姻，她日前在節目中回首這段婚姻，坦言其實在籌備婚禮期間就發生狀況，而媽媽也不斷地跟她說：「妳如果覺得有問題不要勉強喔。」但她當時沒聽進去，「所以我一直到結束婚姻，我都覺得我最愧對的是我的父母。」

「其實當爸爸的不會沒有感覺，就好像你怎麼會對女兒和女婿他們一些相處、行為模式怎麼會沒意見，但通常很奇怪，爸爸都不會說話，就交給媽媽去說。」呂文婉在《新聞挖挖哇》坦言父母打從一開始就很反對她與前夫交往，第一是年齡問題，前夫比她還大10歲，第二就是不曉得對方在幹嘛，但呂文婉就是愛上了沒辦法。

等到籌備婚禮期間，兩人間問題更是不斷浮出，有次她開心帶著老公、媽媽去挑喜餅，但男方大擺臭臉，還跑到外頭抽悶菸，讓呂文婉只能一邊把眼淚往肚裡吞，一邊安撫媽媽裝沒事。

媽媽把所有事情看在眼裡，不斷跟她說：「妳如果覺得有問題不要勉強喔。」最後呂文婉婚是結了，但婚姻依舊問題不斷，包括連她生了女兒，公婆都不來看一眼、結婚2、3年後初二就不願意跟她回娘家等等。

呂文婉坦言她後來事後回想這些事，都覺得自己只是把眼睛、耳朵蒙起來，淡忘了其實旁邊的人都很清楚妳在幹嘛，「所以我一直到結束婚姻，我都覺得我最愧對的是我的父母。」

(中時電子報)