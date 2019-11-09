韋禮安相隔2年舉辦的全新巡迴演唱會「而立」，第二站9日移師南京，獻唱〈而立〉前，韋禮安表示這首歌寫了快3年：「從29歲一直寫到今年才真正完成，過程中我經歷了很多，不管家人、工作，而這首歌似乎也預言了一些事，不是什麼壞事，猶如長大抽高的過程，必需面對一些關卡，但過了就會更強大、更強壯。」

韋禮安與前東家福茂唱片的合約糾紛官司遲遲未解，傳因此導致他新專輯延後發行，近年演藝路走得坎坷，32歲韋禮安坦言，創作〈而立〉期間內心相當焦慮，「想到我年紀要而立了，但我的心智成熟了沒有」，希望藉這首給帶給大家力量，「跟我一樣勇敢去面對」！

韋禮安今晚以經典曲〈女孩〉揭幕，開心表示自己的外公就是南京人，「所以我應該可以說自己是四分之一的南京人吧」，化身地主歡迎外地前來支持的歌迷們；而獻唱新歌〈貓咪共和國〉時，韋禮安表示創作靈感來自他領養的三隻貓咪，除了負起照顧責任，也是自己紓壓療癒的良伴，以歌聲表達對毛小孩的愛；此外，他今晚大幅調整四成歌單，增加曲目及演出時間，為南京獻上「獨家歌單」驚喜，並於事前暖心邀請杭州罹患甲狀腺癌的歌迷欣賞演出。

韋禮安為慎重起見，此次特別提早兩天抵達南京準備，也趁收工後的空檔把握時間享用當地美食，開唱前一天更品嚐了5隻閘蟹、蛋撻、滷味等各式好料！他今晚再度展現吉他特技秀，飆唱〈Bohemian Rhapsody〉（波西米亞狂想曲），邀滿場3000位歌迷以尖叫聲向皇后合唱團搖滾經典致敬。

其實「而立」巡演對韋禮安意義深重，出道10年的他不僅首度在南京開唱，也是他從歌手身分、晉升老闆身分成立經紀公司「耀聲音樂」後，第一次舉辦巡迴演唱會，目前已於大陸各地排定15場演出，將一路唱到明年農曆年後，預計將吸引5萬名樂迷參與「而立」。

韋禮安今在南京開唱。（IMC提供）

韋禮安今在南京開唱。（IMC提供）

韋禮安今在南京開唱。（IMC提供）

韋禮安今在南京開唱。（IMC提供）



(中時 )