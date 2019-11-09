在新北市雲林同鄉會會員代表大會上，出席的高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬呼籲住在新北的雲林鄉親支持韓國瑜。（姚志平攝）

在新北市雲林同鄉會會員代表大會上，出席的高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬（中）與雲林同鄉、黨籍立委參選人一同高喊加油。（姚志平攝）

在新北市雲林同鄉會會員代表大會上，出席的前立法院長王金平（前排左）表態支持黨主席吳敦義（前排右二）名列黨內不分區安全名單，帶領國民黨衝出立委席次過半。（姚志平攝）

新北市雲林同鄉會今晚在五股召開會員代表大會，席開近400桌，總統蔡英文以及韓國瑜的夫人李佳芬先後到場尋求支持。兩人雖然同樣受到雲林鄉親熱烈歡迎，但是蔡總統致詞大談政績，台下反應較為冷淡；李佳芬則是走入群眾中，一桌一桌的握手。

蔡英文率先到場，從會場入口到主舞台一路受到民眾加油打氣歡迎，不過受限於總統身份維安嚴格，只能與沿路民眾擊掌。

蔡英文在致詞時大談這屆政府任內在雲林的政績，包含芭樂外銷美國、發展風電產業、斗六台大醫院設立高齡醫學中心。台下民眾對於政績雖然顯得比較無感，但是當蔡英文請託大家支持她連任為台灣再做四年的事，雲林鄉親也給予熱情回應。

身為雲林女兒的李佳芬進場同樣受到「總統級」的熱烈歡迎，沿路與民眾握手、合照，來者不拒。李佳芬致詞拜託雲林兄弟姐妹幫忙，當初韓國瑜在中和選立委、在高雄選市長，都受到了很多雲林人的幫助，這次選總統，也希望雲林人用盡所有的力量與社會關係來幫忙。

隨後，李佳芬走入人群，向每一桌還在用餐的民眾握手致意，閒聊雲林同鄉話題，並再次拜託總統要支持韓國瑜，展現了絕佳親和力。

(中時 )