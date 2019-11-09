新北市雲林同鄉會今晚在五股召開會員代表大會，席開近400桌，總統蔡英文以及韓國瑜的夫人李佳芬先後到場尋求支持。兩人雖然同樣受到雲林鄉親熱烈歡迎，但是蔡總統致詞大談政績，台下反應較為冷淡；李佳芬則是走入群眾中，一桌一桌的握手。
蔡英文率先到場，從會場入口到主舞台一路受到民眾加油打氣歡迎，不過受限於總統身份維安嚴格，只能與沿路民眾擊掌。
蔡英文在致詞時大談這屆政府任內在雲林的政績，包含芭樂外銷美國、發展風電產業、斗六台大醫院設立高齡醫學中心。台下民眾對於政績雖然顯得比較無感，但是當蔡英文請託大家支持她連任為台灣再做四年的事，雲林鄉親也給予熱情回應。
身為雲林女兒的李佳芬進場同樣受到「總統級」的熱烈歡迎，沿路與民眾握手、合照，來者不拒。李佳芬致詞拜託雲林兄弟姐妹幫忙，當初韓國瑜在中和選立委、在高雄選市長，都受到了很多雲林人的幫助，這次選總統，也希望雲林人用盡所有的力量與社會關係來幫忙。
隨後，李佳芬走入人群，向每一桌還在用餐的民眾握手致意，閒聊雲林同鄉話題，並再次拜託總統要支持韓國瑜，展現了絕佳親和力。
(中時 )
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