做生意要發揮創意！勞動力發展署中彰投分署9日以「多元武林群英會」主題，行銷輔導的在地產業，吸引人氣。（盧金足攝）

中彰投多元市集，熱鬧展現地方產業成果。（盧金足攝）

台灣在地的力量令人刮目相看！勞動力發展署中彰投分署，輔導就業多元方案的南投竹山青竹生產合作社，不只能維持營業目標，還能銷售到國外，賣的不是農產品或食材，而是觀光產業，合作社成員可以接待來自國外青年來台灣壯遊的團體，甚至把經驗分享給其他的多元單位，協助其他單位茁壯發展，讓台灣風土人情紅到國外去。

勞動部勞動力發展署中彰投分署「多元武林群英會」大型聯合行銷活動，9日在台中熱鬧登場，現場共有中彰投區30多家多元方案和培力計畫的執行單位共同展示成果，除在地風味美食和文創商品買氣熱絡，陶器彩繪和藤編花圈手作DIY，更吸引許多親子共同參與。

勞動力發展署副署長施貞仰表示，中彰投是非常有地方特色的區域，有許多為社會公益付出的非營利組織，也有很多默默為家鄉努力的社區組織，與會的台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會由女性街友手工縫製的環保布包、彰化大村鄉新興社區發展協會利用農廢物編製的手作花圈，都是代表性商品。

為了開發生意，活動展現十足創意，以古代武林風帶動熱鬧氣氛，有「農特產區」、「美食生活區」、「工藝推廣」及「手作體驗」等，共四個區31家展售單位，包括來自埔鹽的金碳稻、鹿谷的醬筍、魚池的紅茶各式在地風味食品。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛希望透過活動，讓社會大眾了解在地非營利組織深耕於社區、默默為公益付出的精神，展現經營成果，鼓勵更多人共同支持，為扶植在地特色產業而努力。

「讓台灣風土人情紅到國外去！」勞動力發展署中彰投分署副分署長劉秀貞說，輔導就業多元方案的南投竹山青竹生產合作社，不只能維持營業目標，還能銷售到國外，賣的不是農產品或食材，而是觀光產業，合作社成員可以接待來自國外青年來台灣壯遊的團體，甚至把經驗分享給其他的多元單位，協助其他單位茁壯發展。

(中時 )