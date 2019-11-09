台中市府為促進土地合理利用，重新檢討山坡地範圍，並列出優先檢討處理土地送中央審核，將於12月15日前完成公告。市長盧秀燕表示，山坡地解編後，對因為時空環境被不合理限制的市民資產，給予公平開發正義，同時也提升區域土地價值與經濟產業發展，向「富市台中、新好生活」邁進一大步。

水利局指出，台中市面積超過22萬公頃，山坡地面積接近16萬公頃，占全市面積72％，依現行規定，「平均坡度小於5％」、「未在崩塌地、土石流危險溪流影響範圍內」、「劃出區的連續聚集面積大於10公頃」，可進行山坡地劃出作業，民眾也可自行提出「劃出山坡地範圍規劃建議書」。

但需檢討其滯洪沉砂及排水等相關規範，並且山坡地劃出後，仍須依水利法「逕流分擔與出流管制專章」及建築技術規則4-3條等相關規定，辦理減洪措施。

水利局強調，在符合環保、水保及安全的條件下，初步篩選符合基本條件標高小於100公尺、平均坡度小於5％、未在崩塌地及土石流危險溪流影響範圍內，包括外埔、大甲、大肚、烏日及沙鹿區等，共707.08公頃土地，評估劃出山坡地範圍。

今年已完成公開展示、市府初審及審議小組審查、報行政院等程序，並於10月24日獲行政院同意照辦，依規定程序辦理公告及相關作業，讓劃出後的土地開發不受水保法限制，回歸一般土地管制。

(中時 )