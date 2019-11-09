新北市雲林同鄉會今晚在五股召開會員代表大會，國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平兩人同台。針對國民黨是否會將吳敦義排入不分區立委安全名單，王金平不僅贊同，還力薦吳敦義當立法院長，這是國家的需要及必要，吳敦義列名不分區絕對是福氣。

「不要只聽說要年輕，老幹新枝，家有一老、如有一寶。」王金平說，吳敦義有智慧、有經驗，大家可以期待的，他一定要列不分區，去到立法院可以在裡面領軍，領著國家改革路線。

王金平又說，吳敦義不但可以坐鎮，還能把黨團、國會各方面的好政策留下來。他又說，副總統實在委屈，但這是國家的需要及必要，吳敦義列名不分區絕對是福氣。

王金平建議吳敦義要列在不分區安全名單之內，但不一定要第一名，只要國民黨立委過半，吳敦義就有可能當上院長。

吳敦義站在王金平身旁，全程微笑以為。吳在致詞時則拜託大家總統投給韓國瑜，立委支持國民黨。

(中時 )