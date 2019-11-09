台中市西屯區中科路銜接水湳經貿園區的豎琴式橋梁，是目前全中部最高斜張橋，在高鐵、國道1號及台74快速公路皆能清楚見到，唯美造型吸引民眾關注，預計明年初完工，現在市府正舉行橋名命名活動，名稱最多6字，首獎可得3萬元，建設局長陳大田9日表示，短短一周已吸引超過1500多名民眾投稿。

建設局表示，命名活動分為「你命名」與「我按讚」兩階段，分別祭出總獎金5萬元與5萬元禮券，欲參加民眾請至參賽網站留下至多6字的命名名稱並敘明含義，將由專業評審依創意與地方文化連結性等標準，挑選5名入圍者進行票選，命名活動將於11月13日下午5時截止，呼籲民眾把握最後機會參加，抱走3萬元首獎。

陳大田指出，中科園區與水湳經貿園區間隔台74線，市府為縫合兩園區，規畫「水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」，並以景觀斜張橋跨越台74線，為目前全中部最高斜張橋。

這座橋斜張設計像豎琴，整體像「少女彈豎琴」，也像弓箭蓄勢待發，以「包容大器、輕盈通透、光影律動」設計，白天有鷺鷥展翼律動感，夜間以LED投光至拱形主塔，整體有「台中起飛」與「展翼」之象，將成為台中門戶意象及新地標。

(中時 )