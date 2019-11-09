盧金足／台中報導

台灣瘋棒球，為小朋友規畫的棒球賽事「迷你棒球秋季大會

」，9日在台中開打，會場安排專業主持人與球評進行網路直播，邀請大聯盟球星張育成與林子偉傳授棒球祕訣，賽事還設有棒球電子互動遊戲體驗攤位，讓家長與小朋友體驗棒球運動的魅力。

運動局長李昱叡指出，這次秋季大賽賽制分作U8(T座打擊制)及U10(教練拋球制)，U8賽制中，由9名選手進行守備，強調選手守備的專注力；U10賽制中，加入教練進行拋球，除讓選手習慣投手的加入，更加強調教練與選手間的溝通，讓選手盡情揮擊。

李昱叡強調，運動局以選才、育才、留才及揚才為目標，期望將各界優秀選手留在台中，為台中市累積體育實力。

運動局表示，市長盧秀燕上任以來，對棒球運動的支持不餘遺力，包括與中信兄弟球團合作，球季間推出學生日與市民日等優惠活動，支持亞洲棒球錦標賽及世界12強棒球錦標賽；日前也在市府廣場舉辦球星彭政閔「恰恰」引退直播活動、世界12強棒球錦標賽中日大戰直播。

(中時 )