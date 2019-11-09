挾著日前在韓綜Mnet《Queendom》拿下兩次冠軍、更在總決賽以些微差距輸給MAMAMO拿下亞軍的氣勢，韓國人氣女團Oh My Girl這次應PChome之邀出席「2019 PChome雙11 來了」演唱會。

為了這次演唱會，Oh My Girl把先前在韓國演出的精華原汁原味地搬來台灣，特別準備了四首經典歌曲饗粉絲，為此還特別提早一天飛來台灣彩排，9日趁著主辦單位開放媒體總彩搶先曝光表演橋段，精湛演出招牌歌曲〈Secret Garden〉。

團員Mimi因為身體不適沒有出席彩排，6位團員為她打氣之餘，孝定則說：｢她為了明天演出正在休息，明天一定會以帥氣的演出跟大家見面！」另祉呼還說了一句：｢甘蝦！（台語）」讓現場媒體驚艷不已，她解釋是跟翻譯偷學的。

而聊到網購經驗，成員們也表示曾經一起團購蓮蓬頭淨水器，勝熙則說自己因為工作忙碌，所以平常很喜歡網購，而且很愛買瓶裝水，曾經買過60瓶水囤積在家，而最近愛上運動的Binnie則曾大量買進新運動服，不過這麼愛網購也有失手的時候，像是孝定自爆早餐愛吃燕麥泡豆漿，因為常忘記家裡還有剩多少包燕麥，所以越屯越多狀況下，家裡還剩兩大包。

儘管是第4次來台灣，但Oh My Girl卻因為工作關係都沒有時間好好地逛街，甚至連她們最想去的夜市都無法成行，也因此趁著這次機會，6人異口同聲都說一定要排出時間到台北的夜市走走；問她們有無最想吃的小吃美食？Arin表示：｢最近台灣的黑糖珍珠奶茶風靡整個韓國，所以很想嘗嘗出產地台灣的黑糖珍珠奶茶有甚麼不一樣！」Binnie則說：｢大腸麵線！因為腸子和麵條我都喜歡，聽說在臺灣的大腸麵線很有名，所以無論如何我想要吃看看。」

(中時 )