職業撲克玩家自以為贏定了開始嘴對手，下一秒痛失100萬美元 (影音取自YouTube/B.C.&Lowy)

美國一場德州撲克決賽中，一名叫吉爾(Carter Gill)的職業玩家拿到兩張牌之後，確信自己贏定了，便開始不斷挑釁、叫囂對手帕雷德斯(David Paredes)，結果莊家開牌後豬羊變色，吉爾與百萬美金擦身而過，瞬間臭臉的片段更在一天內就有百萬點閱。

當時兩人手上拿兩張牌，吉爾拿了A、10，帕雷德斯則是A與Q，而莊家開出了10、4、A、3，帕雷德斯唯一獲勝的機率就是莊家開出Q，當下電腦分析吉爾的勝率高達93%，帕雷德斯只有可憐的7%，因為扣掉場上8張牌，要在剩下44張牌開出僅剩的2張Q簡直有如天方夜譚。

相信自己贏定了的吉爾決定梭哈，並開始嘴砲叫囂說，試圖激怒帕雷德斯跟著梭哈，好讓自己贏下更多金額，帕雷德斯也真的被激怒，決定跟注。沒想到莊家開出第五張牌真的是僅有7%機率的Q，帕雷德斯逆轉獲勝，而前一秒還滿臉得意的吉爾瞬間臉垮，滿臉不可置信，其他玩家也全都忍不住盯著他看。

這場比賽發生在2013年，當時影片上傳後，短短一天內點閱就破百萬，吉爾本人得知後也尷尬回應，說「我輸掉的影片短短一天就破百萬點閱，有人能告訴我該怎麼利用這影片賺錢嗎？」

(中時電子報)