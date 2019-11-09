台南警方於麻豆一處柚園內查獲撲克牌職業大賭場。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

台南警方於麻豆一處柚園內查獲撲克牌職業大賭場。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

台南警方於麻豆一處柚園內查獲撲克牌職業大賭場。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

麻豆柚園藏賭場 警包抄逮38名婆媽老農

台南警方接獲情資，有俗稱「目賊仔」撲克牌職業大賭場流竄於麻豆及學甲區，8日下午3點多警方兵分多路，包抄麻豆一處柚子園，多名賭客抱頭鼠竄，還撞破柚子園外鐵網，專案小組人員快腿逐一逮回，38人多為婆婆媽媽及老農，警方還得租借遊覽車將一群人帶回警局。

麻豆分局表示，接獲情資立即派員探訪跟監，與鄰近學甲分局共組專案小組，8日下午攻堅麻豆區一處柚園內違建鐵皮屋，從前、側門包夾，破門而入，多名賭客嚇得從側門衝出柚子園內四處逃竄，經警方追逐逮回，共計查獲38人含蘇姓主嫌等3人，賭客35人涉案。

據了解，該鐵皮屋內在場共計38人，大多是50至60歲及越籍的婆婆媽媽，還有3名70多歲的老農夫，警方當場查扣無線電、賭資新台幣5000元、撲克牌、骰子及帳冊等證物，並將為首的主嫌蘇姓婦人、莊姓及劉姓男子等3人依觸犯賭博罪移送台南地檢署偵辦，其餘35名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

麻豆分局分局長楊慶裕表示，賭場所帶來的傷害不僅是傾家蕩產，後續衍生的治安問題更多，各分局已組成區域聯盟，針對轄內易生不法處所會再加強查察，持續取締各地的流竄性職業賭場，一定會把莊家和賭客「通殺」。

(中時 )