朴子市長吳品叡到場肯定參加家長對親子共讀的重視，讓孩子從小就可享受閱讀，樂在其中。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

圖書館故事媽媽藉由《好餓的毛毛蟲》故事，運用色彩鮮艷的布偶，來進行故事解說。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

朴子市金臻圖書館今日舉辦「寶貝回娘家～悅讀趣」活動，邀請曾參加館方親子讀書會的家庭分享心得，其中有一組家庭表示，孩子在參加讀書會後，便經常到圖書館借書，並與家人分享讀後心得，因此也改變了內向、害羞的個性。朴子市長吳品叡到場肯定參加家長對親子共讀的重視，讓孩子從小就可享受閱讀，樂在其中。

朴子市金臻圖書館自2007年推動「閱讀起步走」活動，曾辦理親子讀書會、父母學習系列講座等，讓更多家庭建立閱讀習慣，從中受惠，此外，配合教育部閱讀起步走活動，館方也贈送符合資格之嬰幼兒「閱讀禮袋」，在推廣閱讀上不遺餘力。

今日有3組家長們特別分享參加親子讀書會的心得，媗媗爸爸說，媗媗喜歡閱讀後，改變了內向的個性；軒軒媽媽說，他們是第2次參加活動，看到第一胎姊姊的成長，也希望第二胎弟弟能從中受益；荃荃媽媽說，得知活動訊息後趕緊報名，也請荃荃爸爸參與，爸爸也收穫良多，讓親子共讀技巧更成熟。

另外，活動上還有圖書館故事媽媽藉由《好餓的毛毛蟲》故事，運用色彩鮮艷的布偶，來進行故事解說，吸引現場小朋友的目光；故事媽媽也帶領手指謠增添活動趣味，除此之外，親子還一同參與的搭公車活動，氣氛相當熱絡、溫馨。

吳品叡表示，閱讀是孩子日後各種能力啟蒙最好的管道，讓孩子從小就可以就近接觸到書，進而養成閱讀習慣，讓書香飄滿整個家庭，讓書成為孩子一輩子最好的朋友。

(中時 )