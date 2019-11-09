「台北最High新年城-2020跨年晚會」系列活動9日啟動，台北市長柯文哲與創作才女魏如萱，聯手點亮台北耶誕主燈及綿延3000公尺的街道燈飾。（北市觀傳局提供／張薷台北傳真）

「台北最High新年城-2020跨年晚會」系列活動9日啟動，台北市長柯文哲與創作才女魏如萱，聯手點亮台北耶誕主燈及綿延3000公尺的街道燈飾，現場2分鐘的主燈秀，融入台灣景點美食與商圈。柯文哲自嘲，離跨年還有50幾天，台北怎那麼早就啟動，活動從11月9日持續到明年1月1日，從市政府到東區商圈，處處都是打卡點。

觀傳局今年突破往年模式，為讓國內外民眾提前感受歡樂的跨年氣氛，規畫跨年前期活動「TaipeiXmas」，自市府周邊沿仁愛路到東區商圈，佈設綿延3000公尺以上街道燈飾，首度使用雙色燈芯聯動漸變，創造奇幻又浪漫的燈海，同時在頂好廣場以活動主視覺延伸設計成主燈，每日下午5時30分開始，每15分鐘播放精采主燈秀。

「台北最High新年城-2020跨年活動」的主題概念為「這裡我們混大的 TAIPEI X TAIPEI」，北市府觀光傳播局局長劉奕霆強調，今年從活動前期的燈海佈置、藝術裝置與藝術家的合作，到12月31日晚會當天影像、表演藝術等各領域都是大師與藝人合作的作品，將跨界混搭的精神表現到極致。

台灣藝術家部份也邀請3D地景藝術家Ash陳彥旭，在敦化南路與忠孝東路口設計地貼TAIPEI XMAS STATION；而在瑠公公園、龍門廣場、鳥籠廣場等地也有不同造景裝置供民眾拍照打卡。另外，在東區巷弄中透過融入燈飾及裝置設計，將燒肉一條街、網拍一條街等特色充分表現出來，而台北市商業處亦於龍門廣場搭建「光電獸」裝置藝術、忠孝東路四段205巷設立「裝置微光計畫—蛛網之城」，點亮東區商圈，處處都是打卡點，怎麼拍都好看。

此外，由東區商圈和百貨龍頭SOGO推出首次「混通區商圈周年慶」熱鬧展開，柯文哲以「混亮」裝扮行動力挺與造型繽紛的店家一同遊行點亮整個東區街道，針對東區復興計畫，柯文哲表示，第1是硬體建設做一個程度，第2步人流帶進來，第3步整個東區商圈訂位，塑造城市風格，這樣東區復興維持比較長久。

(中時 )