「楓康超市」舉辦消費者下載楓康最新行動app活動，讓消費者快速獲得超市的新鮮貨品訊息。（盧金足攝）

為愛心公益按讚！響應國際扶輪日，台中惠民扶輪社9日在台中草悟廣場結合中部50家企業商家舉辦愛心園遊會活動，現場有美食攤位、有用品攤位、有各式飲料攤位、名特產攤位還有精彩表演，所有收入捐贈惠明學校、瑪莉亞教養家園、腦性麻痺關懷協會、沐風關懷協會等需要關懷的團體，凝聚眾人善行，愛在扶輪。

中部知名超市「楓康超市」愛心不落人後，當天共襄盛舉將設立三個攤位，現場除販售分享各式甜椪柑等新鮮水果之外，還有現磨現煮的咖啡、現烤香腸、熱便當等美食，與現場好友一起分享在地小農與在地最新鮮的食材。

「楓康超市」展開消費者下載楓康最新行動app活動，「楓康最新行動app」不只能快速獲得超市的新鮮貨品訊息，還能讓消費者線上購物指定給設定的親友對象，而且商品特價時一次買足，可以分期到超市領貨，方便又不必擔心家裡囤貨影響商品期限。

匯聚眾人愛心的國際扶輪日，讓大家一起用行動讓香味、人情味瀰漫會場，感受到食材的熱度和人與人感動的溫度，一同傳遞溫暖、分享愛。

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