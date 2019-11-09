澳洲新南威爾士省東北部多處野火延燒至今，造成至少3死30多傷，7人下落不明，超過150間建築物被毀。消防單位9日調派約1500名消防員、300名後勤人員投入打火工作，但預料火勢將持續肆虐；省長貝雷吉克莉安形容，目前情況非常嚴重。

新南威爾士省目前有81處火頭，其中43處仍未受控。消防單位在東北部內陸城鎮格倫恩尼斯（Glen Innes）附近1輛燒焦汽車內，發現1具屍體，並在當地發現1名嚴重燒傷的女性，9日在醫院傷重不治；當局正核實兩名死者的身份，相信後者為1名69歲老婦。救援人員9日下午再在距離格倫恩尼斯數百公里1間被燒毀的房屋內，發現1具屍體，正調查死者是否為63歲的女性業主。

面對連日野火肆虐，貝雷吉克莉安表示：「我們看到前所未有的火災情況。」鄉郊消防服務隊指，火勢已較前日緩和，但很多地區仍受到嚴重的火警威脅。距離麥夸里港85公里的1個小鎮，當地也有1間1883年設立的學校付之一炬。

(中時 )