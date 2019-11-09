英國貨櫃39屍慘案震驚國際，屍體日前已移送至醫院進行解剖和檢驗。埃塞克斯郡警方近日公開遇難者名單，確認全為越南公民，當中10人為青少年，年紀最小的只有15歲。

香港經濟日報綜合外國傳媒報導，由於死者攜帶的身分證件非常少，警方需要利用越南的社交網站及比對受害者親屬的DNA，來辨認死者的實際身分。埃塞克斯郡警方與越南有關部門聯繫後，終於證實所有死者身分，並於當地時間11月8日，在官方網頁上公開39名死者的名字及年齡。死者大多來自越南中北部的河靜省和義安省。

死者有31男8女，為數不少是青少年，年紀最小的是2個15歲的少年，另外還有1名17歲人士、4名18歲人士及3名19歲人士。年紀最大的死者44歲。目前越南當局已逮捕11名涉案人士，而來自北愛爾蘭的貨車司機被控39項過失殺人、共謀販運人口和洗錢等罪名。

車上的39人相信都是為了追求更好的生活而登上死亡貨櫃車。例如19歲的Anna Bui Thi Nhung的父親患癌離世，母親因病無法工作，因此偷渡到歐洲賺錢養家。她向蛇頭支付了逾1萬美元，希望能到英國當美甲師。33歲的男死者是大學音樂系畢業生，為了謀生偷渡法國洗碗，並打算再到英國求職。孝順的他為了不讓父母擔心，上車前說謊正乘坐巴士偷渡到英國，卻不幸登上死亡貨櫃車。

(旺報 )