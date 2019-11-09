西班牙10日將舉行年內的第二次大選，外界預期，看守首相桑切斯領導的工人社會黨仍將勝出，但無法取得國會多數議席，因此需要與其他政黨籌組聯合政府。西國很可能再次陷入政治僵局。

選前民調顯示，左右翼的得票數差異不大，預計工人社會黨將勝出。近日桑切斯被指，處理加泰隆尼亞獨立問題態度過於寬容，希望藉此獲加泰政黨支持。他在選前訪問中強調，必須捍衞1個多元的西班牙，會與其他黨派合作，建立一道針對極右翼的防火牆。

目前掌握66席的保守派人民黨，預計議席也會增加；該黨與中間偏右的公民黨在選前承諾，將推動經濟改革及減稅措施，警告國家目前經濟成長放緩，可能陷入經濟危機。

今年4月大選時，工人社會黨奪下國會350席當中的123席，但未過半數，因此必須與其他政黨組成聯合政府。當時由於桑切斯無法拉攏我們可以黨，亦遭人民黨及公民黨拒絕，導致組閣失敗，導致西國在年內第二度舉行大選。

(中時 )