國民黨前南投縣長林源朗表示，大選就是靠民心，韓國瑜是英雄造時勢，好比煮開水，由裡面滾出來，韓流要看最後的氣勢，支持他的人自動自發，「民心思變，誰也壓不下去」！

國民黨前南投縣長林源朗接受《中評社》訪問時指出，國民黨2020參選人韓國瑜是英雄造時勢，就好比煮開水，由裡面滾出來，他認為民進黨掌握行政資源，任意撒錢收買民心，但是大家政治意識這麼清楚，不可能被收買，韓國瑜氣勢會愈來愈好。

林源朗，1940年生，胞兄哥是已故的前司法院長林洋港。他說大選就是靠民心，以目前來看，現在民進黨不得人心，國民黨韓國瑜有這種超強的戰力，是英雄造時勢的不二人選。這種自動自發，好像煮開水，由裡面滾出來，這力道著火爆發一樣。

林源朗認為，從提名到明年1月11日，時間還這麼久，天天都這樣煮開水嗎？這麼滾嗎？不可能，總會稍微緩和，當然會遇到執政黨利用本身的行政資源，以為這樣可以收買人心？其實不太可能。

他分析，民進黨失言很厲害，蘇貞昌接受質詢被問到何謂「四維」？竟然答說「四尾土龍」，國會殿堂講這樣的話，就是失言也失格，對蔡有影響。重點是要看最後的氣勢，支持他的人自動自發，「民心思變，誰也壓不下去」！

(中時電子報)