日本新生代樂團「Mrs. GREEN APPLE」由大森元貴(主唱，吉他)、若井滉斗(吉他)、山中綾華(鼓手)、藤澤涼架(鍵盤)和髙野清宗(貝斯)所組成，從2015年主流唱片出道以來就深受矚目，備受樂界期待。

Mrs. GREEN APPLE首度在台開唱。（Mrs. GREEN APPLE提供）

該團樂風不僅侷限於搖滾，更融入多樣新鮮音樂元素及聲響，吸引各個世代支持，讓他們在短時間內，從Live House唱進萬人音樂祭，在以上千人為單位的Hall Tour場場秒殺後，今秋在日本發行全新原創專輯《Attitude》。

3月才來過大港開唱

同時於日本展開他們首次Arena體育場級巡迴演唱會。3月才剛來過台灣參加過大港開唱的他們，感受到台灣歌迷滿滿熱情，先前宣布在11月9日來台舉辦首場樂團個唱，台灣粉絲也以實際行動支持，短短幾分鐘內瞬間完售，因此特別在11月10日加場以回饋歌迷。

該團10月推出的全新原創專輯《Attitude》台灣也同步實體數位發行，共收錄17首歌，滿滿的感受到Mrs. GREEN APPLE創作能量，與前張作品曲風也有些不同。以往是先有明確概念、朝著概念創作和發想，全新專輯則是忠於每位團員自己的想法創作出來的。

Mrs. GREEN APPLE與台灣歌迷熱切互動。（Mrs. GREEN APPLE提供）

像是該團歌曲多由主唱大森創作，但本輯中〈lovin’〉一曲則是全員參與創作，團員們感到既新鮮、又有更合為一體的感覺。

今年三月的大港開唱時吉他手若井滉斗因得流感沒能一起參與，這回來台演出讓他感到特別開心。為首次台灣演出，團員們非常有誠意地學習台語，盼能和台灣歌迷打招呼。

這些主題曲 不是你想唱就能唱

全新專輯《Attitude》中，收錄電影《青夏：戀上你的30日》主題曲〈青色與夏天〉、第97屆日本全國高中足球選手選拔大會 應援歌〈關於我〉、資生堂SEA BREEZE 廣告曲〈Romanticism〉以及富士電視台｢週六鬧鐘新聞｣主題曲〈lovin’〉等多首tie-up歌曲。

Mrs. GREEN APPLE音樂表現深受歌迷肯定。（Mrs. GREEN APPLE提供）

他們演唱的這些歌曲，皆為具相當規模、歷史性的著名廣告、賽事、電視節目主題曲，絕不是想唱就唱得到，受到各界青睞，足見他們在樂壇地位。

最受注目「尚青系」日本新生代搖滾樂團 Mrs. GREEN APPLE首次台灣專場演唱會「Mrs. ONEMAN LIVE ～in TAIWAN～」讓喜歡JPOP和日系搖滾樂迷度過了快樂的一晚，在Mrs. GREEN APPLE的演出中，獲得共感和滿滿能量。

Mrs. GREEN APPLE首度在台開唱，全場氣氛熱烈。（Mrs. GREEN APPLE提供）

吉他手上次缺席忙道歉

開場連唱兩首歌，首次台灣演出，特別準備了兩首從未現場演唱過的歌曲〈Ke-Mo Sah-Bee〉、〈lovin’〉獻給台灣樂迷。鼓手山中綾華開口用中文問候「謝謝你們今天來，我很開心！我愛你們！」

接著上回因流感沒來的吉他手馬上被主唱大森元貴CUE心情如何，只見吉他手若井滉斗立馬用日文連說兩次「很抱歉！」逗笑全場。

問起還記得學過的中文嗎？ 吉他手則用：「沒問題！」回應。也引來一陣笑聲。Keyboard藤澤涼架緊接著秀出中文：「一起High吧！」演唱會揭開序幕連唱13首歌，現場氣氛相當熱烈。

該團10日於同場地將進行第二場演出。

(中時 )