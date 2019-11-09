許國慶考上印尼與華語導遊執照。圖：許國慶提供

前交通部航港局副局長許國慶近日通過導遊考試，拿到印尼與華語導遊執照，LINE上朋友都為他歡呼。有人問許國慶是不是印尼華僑，許國慶笑說他應該是所謂的新僑啦！

原來許國慶34歲以前在台塑集團木業部門工作，曾派駐印尼8年，台大森林系的許國慶，回國後以優等通過交通行政普考，進入基隆港務局監理科工作，三年後再通過特考，當到航政組組長，也拿到海洋大學航管系碩士，航港局成立後轉任該局主任秘書、副局長，前後30年的海運生涯，並曾兼任中央警官大學水上警察學系講師。

許國慶在2017年7月退休，退休後經常陪太太登山健行，腳力比年輕10歲的太太還好，半年前開始準備考導遊執照，現在領到執照，許國慶表示還需要先練好功夫，不急著帶團任導遊，近日剛帶著太太到印尼日惹與泗水旅行，讓自己對印尼更熟悉些，有利未來帶團工作。

導遊是沒有年齡限制的，許國慶因為有通過華語導遊考試，未來也可以帶大陸或是僑胞團。

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