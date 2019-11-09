王瞳近來為官司的事苦惱。（取自臉書）

王瞳曾2度在謝忻的IG按讚及留言，如今王瞳深陷馬俊麟不倫戀官司，「過來人」謝忻9日錄製中天亞洲台節目《聚音》時坦言，有傳訊息幫王瞳打氣。

先前外傳謝忻接下來也將等民視安排進八點檔《多情城市》，《多情》製作人蕭大陸先前也表示：「發生這種事，也應該要給女方機會。」承認民視有向劇組推薦謝忻，製作人蕭大陸今卻說，「目前沒有安排」。

據知民視原屬意讓謝忻演第二代，劇中安排她有段穩定感情，角色正面，不會在她不倫戀風波上撒鹽。劇組原本也說馬俊麟的角色「還在」，謝忻戲裡男友對象會是馬俊麟？蕭大陸今天說，「若是這樣安排，對當事人太不厚道」。

外傳馬俊麟可能演廖苡喬、傅子純的兒子，蕭大陸也說，傅子純戲裡演出第一代表現搶眼，「公司覺得他的戲沒了很可惜，接下來會安排他演廖苡喬的兒子」，也就是傅子純從廖苡喬的戲裡男友變成兒子。

馬俊麟的角色不但已被黃文星取代，甚至連角色都沒了，蕭大陸說：「馬俊麟進《多情》不大可能，公司也說過要讓他先處理家裡的事」，強調第二代角色「已滿」，目前沒其他安排。

(中時 )