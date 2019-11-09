今年毛豆節活動以闔家同樂一起認識毛豆產業為目標，毛豆親子走秀創意十足。（新市農會提供／劉秀芬台南傳真）

今年毛豆節活動以闔家同樂一起認識毛豆產業為目標，大小朋友在毛豆田中努力尋寶。（新市農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南新市毛豆節第二波9日於南科毛豆園熱鬧登場，今年首次推出水果公益拍賣，由新市青農蔡永順提供10箱全國冠軍紅龍果拍賣，加上2日的公益活動，今年毛豆節共募得16萬元善款，將全數捐給蘆葦啟智中心、華山基金會、台南市政府動保處3單位。

今年毛豆節活動以闔家同樂一起認識毛豆產業為目標，除了有精彩節目表演，還有毛豆親子走秀、農村體驗、親子豆陣尋寶、毛豆創意手工皂DI、毛豆創意料理等，還有千份毛豆義大利醬麵供民眾品嘗。

毛豆親子走秀共12組報名，還有3歲的小娃兒也來走秀，由親子共同設計造型同台表演，藉由互動增進親子間感情，小朋友可愛的模樣讓遊客哈哈笑。

原本規畫250人次的農村體驗，參加人數暴增到371人，大小朋友藉由童玩「傑利鼠與毛豆」、「都是毛豆」、「毛豆沙包丟丟樂」等遊戲中認識毛豆，順利過關者可參與毛豆田尋寶活動，小朋友各個玩得不亦樂乎。

近年政府極力鼓勵青少年返鄉從農，台南青農聯誼會新市分會目前會員與榮譽會員數共有36位，種植作物種類繁多，農會也藉由毛豆節活動辦理青農市集，讓民眾更深入了解農業及認識進而支持在地農業，把在地新鮮農產買回家。

今年新市農會改變型態以全新風貌辦理毛豆節活動，除了讓民眾有新的體驗與感受外，活動以寓教娛樂、親子同樂方式讓更多人認識在地農業，希望在社會大眾熱情參與下，給予返鄉從農青少年多點支持，繼續為台灣農業打拚，也能將新市毛豆產業推向國際。

(中時 )