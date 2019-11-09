2019 金馬影展TGHFF | 熱帶雨 Wet Season

由新加坡女星楊雁雁主演電影《熱帶雨》，獲得本屆金馬獎六項提名，故事描述一名新加坡中學老師與她的一位學生之間的特殊感情；而飾演男學生的18歲男星許家樂，近日接受媒體專訪，談到戲中一場性愛戲，更自爆被導演要求戴保險套的原因。

許家樂憑著《熱帶雨》入圍本屆金馬男配角，他近日接受新加坡媒體專訪，大爆床戲秘辛，透露導演陳哲藝有要求他戴保險套以防走光，18歲的他坦言：「我沒戴過，保險套戴了拍戲應該也不舒服。」直言拍這場戲時心情害羞，至今仍不知道當下怎麼熬過去的。

許家樂戲中熱烈追求已婚女老師，不過他也強調現實世界中，他是不可能愛上年紀比他大的女生，即使大一歲也不行，透露目前沒有女朋友。

《熱帶雨》劇情講述從馬來西亞移居新加坡的中文老師阿玲，結婚數年仍無法生育，與丈夫的關係日趨平淡。人工受孕失敗、還有癱瘓在床的家公，讓她更感沮喪。新加坡教育體制對中文課缺乏重視，讓她在事業上面臨挑戰。南國的雨季，玲和一個男學生展開了一段特殊的情感。幾經波折，玲重新認識了自己。面對家庭變故，她該如何面對？

(中時電子報)