台南市社會局9日上午在新營糖廠中山堂辦理「社區照顧關懷據點健促成果」活動，銀髮族熱情參與活動。（台南市社會局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府打造高齡友善城市，目前全市計有365個社區照顧關懷據點，每年服務300萬人次。為展現據點長者之活力，台南市社會局昨日上午在新營糖廠中山堂辦理「社區照顧關懷據點健促成果」活動，吸引逾千人參加，現場有社區在地特色產品展示及趣味競賽闖關，市長黃偉哲也出席盛會，感受長者的活力。

黃偉哲表示，台南市老年人口比例已超過15％，是一個高齡社會，市府積極打造健康樂活的高齡友善城市，積極整合社區力量，目前有365個社區照顧關懷據點，長輩平時到據點參加活動，心情愉快之外，還有助延緩失智失能，展現活躍老化的生活。

黃偉哲也強調，以前的人常說「活到老，學到老」，現在希望變成「學到老，快樂活到老」，把這樣的觀念和理念傳達出去，看到現場社區照顧關懷據點成果展長輩們所展現出來的熱情與自信，以及活力學習的成果，得到最好的印證。

社會局為提供長輩們展現健康活力與生命價值的舞台，廣邀長者一齊圓舞台夢，長輩們精心裝扮，有83歲阿公反串秀男扮女裝，驚豔全場，也有社區長輩表演社區劇場，活力不減當年。

現場另有團體趣味競賽，長輩們組隊報名參加挑戰自我，充分展現團隊默契。各據點阿公阿嬤同場競技，大夥鬥志高昂，比賽活力不輸年輕人，隊友們大聲加油鼓舞士氣，氣氛樂翻天，也讓人見識到長輩們不一樣的成果發表會。

(中時 )