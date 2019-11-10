義大遊樂世界推出超值優惠。(圖／義大世界提供)

2019台北國際旅展昨日有逾10.3萬人次入場，較去年同期成長4.7％，人氣旺、買氣更旺，雄獅旅遊表示，日本關西廣域五日周遊券僅單日就售出超過200組，美西三日遊與印度五日遊也在昨中午完售。業者也鎖定親子商機，如暢遊義大世界並入住義大天悅飯店，每人只要1990元。

台北旅展今邁入第三天，台灣觀光協會指出，業者鎖定國人最愛旅遊的日本，推出多種日本旅遊商品，如東南旅遊關東五日遊2萬元、可樂旅遊北海道雪樂園五日遊3萬1300元、五福旅遊北海道滑雪五日遊3萬4800元，第二人再減3000元。

觀光協會表示，越南旅遊商品今年銷售表現特別良好，主因是佛手黃金橋去年開放觀光，加上長榮航空加開班機，星宇航空也將投入飛行，多家旅行社鎖定商機推出產品，以峴港五日遊為例，可樂旅遊僅2萬1500元、東南旅遊2萬8800元。

此外，年末春節將至，是親子出遊的好時機，業者紛紛祭出親子旅遊產品，家庭住宿券部分，和逸飯店推出平日住宿券32折3300元、礁溪兆品酒店平日雙人雅緻家庭房3折4500元。

小朋友最愛的遊樂園區也有折扣，如高雄義大遊樂世界與義大天悅飯店合作，推出樂園二日暢遊票2張加上雙人住宿券，下殺32折僅3980元、九族文化村一票玩到底620元，還送日月潭纜車、麗寶樂園推出一本五張的麗寶樂園度假區饗樂券3300元，加送500元禮券。

另在地小旅行近年崛起，若要親近大自然，觀光農場是最佳選擇，飛牛牧場推出四人券72折2899元、綠世界生態農場兩人探險套票73折560元、走馬瀨農場特惠門票72折290元。

旅展內不只有划算的旅遊商品，各館也推出多種表演活動，如桃園市政府以「智慧玩FUN桃園」為題，讓民眾以VR體驗小烏來瀑布美景、基隆將正濱漁港彩色屋與阿根納造船廠搬進旅展，還有「嚴選漁夫鍋競賽」試吃、金門則祭出價值4.2萬元的高粱酒與iPhone 11手機抽獎活動，並限量釋放「2020金門馬拉松」60位名額。

(中時 )