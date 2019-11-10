雖然自2018年縣市長大選後，蔡英文總統民調一度低迷，但因數月以來大陸加強對台打壓以及香港反送中，反讓蔡「撿到槍」，聲勢谷底翻升，令許多外國專家對北京意圖與作法感到不解；不過前美國在台協會主席卜睿哲與前美國在台協會臺北辦事處處長包道格皆認為，其實北京已經準備好面對民進黨可能的勝選，而部分對台作為將繞過執政者和政府部門，直接給予台企與一般民眾。

據《美國之音》報導，前《金融時報》駐北京記者站主任馬利德（Richard McGregor）在〈中國正在破壞它自己的臺灣政策〉一文中提到，年初蔡英文民調只有24%的支持度，但是習近平「一國兩制」推動統一的講話被蔡英文拒絕後，加上北京對台更嚴厲的打壓以及香港的反送中示威，反而讓蔡聲勢大漲，而國民黨候選人韓國瑜則苦追在後。

賓州大學當代中國研究中心主任戴傑（Jacque deLisle）在華府上周舉行的一場研討會也表示，北京強硬打壓也為臺灣帶來更多美國與外來的支持，對臺灣過多的壓力也可能對臺灣內部的政治勢力分佈造成反效果，讓他開玩笑說「習近平應該被任命為蔡英文的榮譽競選主席」。

對於外界質疑為何北京成為蔡的最佳助選員，前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）也一度不解，但他表示若發生在兩年前，他會認為為是北京針對民進黨的懲罰，如今他會解讀為北京或許已不在乎臺灣是誰在執政，也不在乎特別對臺灣選民型塑有利於它的選擇，「北京只對展示與行使它的權力有興趣而已」。

而前美國在台協會臺北辦事處處長包道格（Douglas Paal）也表示，從他在北京與國台辦人士的談話中，感覺到北京已經準備好面度民進黨贏得連任，甚至2024年大選仍是由另一位民進黨人擔任。他也表示，北京對台選舉似乎也有更務實的政策，今後對台作為將繞過執政者與政府部門，把「胡蘿蔔」直接給予臺灣民眾，以避免對台政策受到臺灣選舉和政黨輪替的影響，例如本周發布的對台26條措施。

(中時電子報)