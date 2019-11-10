法國解放報（Liberation）報導，法國司法單位8日表示，法國文化部資深人力部門官員克里斯汀（Christian N.）被控給女性求職者服用利尿劑，好讓她們在面試官前小便。克里斯汀已因性侵及藥品犯罪等罪名遭司法單位起訴。

報導指出，克里斯汀曾在文化部擔任人力資源部門主任，他被控於2009年到2018年之間，侵害超過200名女性的權益，其中多數是求職者。

報導引述5名女性的證詞，她們敘述在求職面試過程中，克里斯汀給她們端上咖啡或茶，然後邀請她們一起在巴黎文化部附散步，被下藥的女性隨後感到便意急促，克里斯汀把她們帶到塞納河畔，讓她們在橋下小便，同時用外套幫她們擋住，避免被其他人看到。一名女子稱，在那次求職後，她因為尿道感染住院4天。

文化部是在克里斯汀某次做案時當場活逮並報警，警方調查發現，克里斯汀在受害女性的飲料裡加了強效利尿劑，並發現在他的電腦中發現一份他鎖定的女性清單，人數超過200人，還有照片及描述女性在他面前小便的駭人文字。

克里斯汀於2018年10月被文化部停職並於3個月後被開除，但其中一名任職文化部的被害人聲稱，在克里斯汀被開除前，早就聽聞此人多年；而另一自稱受害者曾寫信給兩位女性前文化部長，抱怨克里斯汀的惡行，但都石沉大海。

(中時電子報)