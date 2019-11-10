本季仍跟熱火高層持續鬥氣，至今還沒上過場的威特斯，發生這種意外未免也太瞎了！美媒9日爆料，威特斯在從鳳凰城飛到洛杉磯的球隊專機上，因為吃了過量的軟糖(gummies)，一度呈現昏迷狀態，只能在球隊專機上接受緊急醫療治療。

當威特斯終於甦醒後，竟然還產生癲癇反應，結果他在9日熱火與湖人之戰，被列在因病無法上場名單，熱火發言人拒絕發表任何評論，畢竟這種情況屬於醫療保密規定，只是目前已經缺席9場的威特斯，惹出這種風波是想嚇死誰。

威特斯先前效力騎士與雷霆期間，就曾因為跟隊友不和與胡亂放話，造成球隊內部氣氛欠佳，2016年夏天跳槽熱火後，雖然一開始還算收斂，卻在本季開打前，因為上場時間與發揮空間跟教練團直接槓上，還被熱火高層禁賽1場。

原本熱火打算上周日出戰火箭時，把威特斯放入登錄名單，卻因希洛、努恩、鄧肯羅賓生等年輕新秀表現優異，遲遲沒讓威特斯上場，如今他又鬧出如此離譜的昏迷事件，看來熱火將更積極找尋把他交易出去方案，問題是有人敢要嗎？

(中時電子報)