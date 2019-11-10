天冷時，許多人會感覺雙手容易乾燥，即便擦上護手霜，也很快又變得乾乾的，操持家事繁忙的媽媽們或是整天觸碰到水或化學藥劑的族群，則常會飽受「富貴手」之苦，不僅出現手指、手掌乾燥、紅腫、脫皮、龜裂等情況，嚴重者甚至會流血，一碰水就疼痛不堪，再更嚴重一點，手掌可能在反覆脫皮角質化的情況下，連掌紋都會消失不見，而且會反覆發作。

台北巿立萬芳醫院皮膚科主任李友專特別提出以下的3「不」策略，讓富貴手不再復發。

1不：不要讓手部觸碰到水

李友專強調，預防富貴手或避免富貴手發作，首要之務就是避免接觸到水，得徹底做到手部防水。因為富貴手皮膚表層的保護力已經變差了，才會在受到外界刺激時，造成皮膚發炎，而發炎的皮膚已經沒有辦法留住水分，洗手後會造成角質層的破壞，讓皮膚的保濕功能再度受影響，甚至洗手後水分很快的又會蒸發掉，就會形成越洗越乾的狀況。

◆該怎麼做？

可以改用酒精凝膠式的乾洗手來替代，或是使用清潔潤膚乳液來進行手部清潔動作，洗完後再以面紙擦拭乾淨即可，才能避免水對已經受傷的肌膚造成二度傷害。不過，無可避免的洗澡情況則是沒有關係的，因為一天就這麼一次碰到水，建議洗完澡之後要趕緊擦上乳液。

2不：不要讓雙手受刺激

富貴手患者要讓雙手徹底的休息，避免讓手部再去接觸過多的刺激或勞動。因為一再接觸到刺激性的物質，會使得原本逐漸恢復正常的手部皮膚，很快的又會再度惡化，而且症狀會一次比一次更嚴重。

◆該怎麼做？

即使無法避免，也一定要戴上手套來隔絕刺激原，當然平常也要好好的呵護雙手，建議可以戴上棉質手套來保護雙手，在戴上手套之前，可以先擦上醫師開立的治療藥膏，並且讓藥物保持在手上至少1個小時的吸收時間；如果沒有接受藥物治療，可以塗上一層凡士林或是護手霜來加強手部的保濕，促進肌膚的修復。

3不：不要把類固醇藥當保養

在治療富貴手方面，醫師會開給患者油膏型的濕疹藥膏，或是含有尿素或水楊酸的藥膏，來提高皮膚的保水度，病情嚴重的患者，甚至會以類固醇藥膏來降低發炎反應。但類固醇是一種藥物，僅能用來短期治療皮膚發炎，不宜當成保養品來使用，因為長期或過度使用類固醇會使皮膚變薄，反而讓皮膚更加敏感脆弱。

◆該怎麼做？

使用類固醇藥膏來治療富貴手時，一定要按照醫囑短期間來使用，盡量只塗患部，且只需要塗上薄薄一層藥膏即有療效，不需要厚塗，一日大約塗1次或2次即可，塗抹過多的藥膏只是浪費，也擔心會有過量的問題。

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(中時電子報)