58歲賴先生因腦出血後長期臥床，且因吞嚥功能不佳，需倚賴鼻胃管進食，經復健一年後，行動能力提升不少，但語言治療師考量管子長期置放，造成患者喉嚨黏膜壓迫，與家屬溝通後，建議改以「胃造口」方式供給營養，術後不僅順利擺脫每月置放鼻胃管的痛楚，提升生活品質，也讓患者重拾開朗笑容，找回自信。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師張家熙表示，當中風患者出現吞嚥困難時，通常會選擇以鼻胃管餵食。但對患者來說，鼻胃管置放的過程相當不適，且一個月需更換一次，長期置放也容易造成喉嚨及鼻腔壓迫、潰瘍、出血等，加上鼻胃管容易滑脫、阻塞，既增加家屬照護困難，更影響患者在外觀與心理上自信。

為改善鼻胃管問題，歐美國家開發出「胃造口」灌食工具，簡單來說，就是「用肚子吃飯」。張家熙指出，傳統上由一般外科醫師執行，患者需全身麻醉，從胃部大彎處開一個1公分的傷口，將胃造口的管子經皮下脂肪與腹膜直接穿進胃，利用管子尖端的類似水球的囊袋，注水後方便外科醫師將腹壁與之縫合，但手術時間較長，費用也較昂貴。

相對的，透過「經皮內視鏡胃造廔術」（PEG）裝置胃造口，過程僅約15至30分鐘，且健保有給付。在給予病人鎮靜與止痛藥物後，以內視鏡經口進入胃部，採局部麻醉利用穿刺針穿過腹壁及胃壁，由此路線放入導線，用胃鏡將導線拉出口腔，套上餵食管後，再將灌食管沿食道重新拉進胃部，最後由肚皮穿出，即可作為灌食入口。

張家熙補充，雖然胃造口優點很多，但對於口腔或食道狹窄以致內視鏡無法通過進入胃內、有瀰漫性腹膜炎、神經性厭食症、預期生命期望值低、先前曾做過胃切除手術、肥胖、有大量腹水等的患者，則不建議透過經皮內視鏡胃造廔術治療。

而有裝置胃造口者，照護者僅需每天用生理食鹽水清潔造口周圍皮膚，並順時針旋轉灌食管，確認位置，平均每半年回門診更換管子即可；對患者及照護者來說，不僅改善外觀，亦能提升生活品質與尊嚴，張家熙建議，可與醫師多溝通，嘗試最適合的方式。.

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(中時電子報)