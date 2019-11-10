WoutWeghorst(中)週中歐霸傷癒復出先發上陣。(達志影像)

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沃夫斯堡前鋒WoutWeghorst於剛剛週中的歐霸比賽傷癒復出先發上陣。守門員柯伊恩卡斯提爾斯同時本週比賽狀況回復也可以隋時準備出賽；而瑞士前鋒阿德米爾梅赫梅迪因大腿受傷仍沒有完全康復，對於是否可以比賽仍有未知之素。

沃夫斯堡上輪德甲作客0:3大敗予多特蒙特，是本季首場聯賽敗仗，德甲本季已經再沒有不敗之師；同時已經3場聯賽只是打平或敗陣，雖然主場作戰但沒有特別佔優。

勒沃庫森於上一場聯賽牙買加翼鋒里昂拜利被罰紅牌出場，同時也被勒令停賽2場；前鋒凱文沃倫德也在上一場聯賽再度進球，本季聯賽已打進5球。中場查爾斯阿蘭吉斯及守將溫德爾本週也可望回復至先發陣容。

勒沃庫森上一場聯賽也於主場以1:2敗於積分榜榜首的慕森加柏，和沃夫斯堡狀況差不多，4場聯賽只是打平或敗陣。

兩隊於剛剛週中也有歐冠/歐霸比賽，雙方在本場比賽也會遇上體能問題；沃夫斯堡主場最近6次跟勒沃庫森對賽總進球數都不少3球，但有3次都敗於勒沃庫森之下。

克洛普於本週大戰戰術安排會有所改動。(達志影像)

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利物浦隊長喬丹.韓德森因患病於週中歐冠賽事缺席，本場聯賽比賽是否可以出賽仍沒有定案；如因狀態不足而不能出賽的話，對於主帥克洛普在本場比的戰術安排會有所改動。在剛剛週中的歐冠聯賽對上亨克的比賽中，先發陣容有6個位置的原來主力先發改動，包括安德魯羅伯森、羅伯托佛米諾、薩迪奧馬內及迪詹恩羅維倫等，用意應該是為本場的大戰作準備。中場艾力克斯奧斯利-張伯倫狀態大勇，最近4場比賽當中就打進了4球，他將會是本季聯賽冠軍最重要一戰當中的重要棋子。

瓜迪奥拉公開揶揄利物浦前鋒薩迪奧馬內經常假摔。(達志影像)

曼城主帥瓜迪奥拉早前不知道是無心或故意，公開揶揄利物浦前鋒薩迪奧馬內經常假摔，先將場外壓力推至對手。上場聯賽中場大衛席爾瓦先提早下課，因瓜帥不希望他的傷勢會再加重，本場大戰應有機會復任先發。

曼城守門員Ederson本場出賽成疑。(達志影像)

中後衛約翰史東斯揶揄週中的歐冠比賽先暫列替補，也應該是準備在本場作先發。假如仍不能上，巴西中場費南迪尼奧會後移至中後防位置上，跟尼可拉斯奧塔門迪合作防守。主力守門員Ederson週中歐冠比賽因傷於上半場結束後被換離場，本場出賽成疑。

大衛席爾瓦傷勢暫時沒有影響有機會復任先發。(達志影像)

利物浦本賽季主場氣勢如虹5戰全勝，週中歐冠聯賽在稍為讓主力休息之下仍能以2:1小勝對手亨克。本場聯賽可能是本賽季最關鍵的比賽，所以必會以最強陣出戰，擁有安菲爾德的主場氣勢之下，相信曼城會被受巨大壓力。曼城目前於積分榜落後利物浦6分，雖然實力不庸置疑，而且在聯賽已獲得3連勝，但本季有幾場比賽在集中力不夠之下，曾先後敗予諾里奇以及Wolverhampton。雙方於最近6次對賽當中有4次總進球為3球，利物浦最近6次主場對曼城有5勝1平的紀錄。

(中時電子報)