通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

台中日前發生一起慘絕人寰的母子三屍命案，一名陳姓男子殺死自己的同居女友後，殺紅了眼連自己的骨肉都不放過，最愛的人連同一對可愛的雙胞胎男嬰就這樣死於他手，震驚社會。通靈大師江嘉葉也透露兩人的前世今生，他表示兩人上輩子原本是對感情深厚的好哥們，卻因故有了嫌隙而帶著恨意而來，終究做出這樣的事情。

江嘉葉透露，這對怨偶前世都是男性，是知己相挺，同進同出的好哥兒們，兩人幾乎每天都膩在一起，感情深厚，很得村人稱讚。長大後兩人各自創業，剛開始事業都發展得還不錯，逐漸的陳男事業蓬勃發展，而陳女的前世卻逐漸走下坡，於是常向好友調頭寸，都無私的支援好友，不過對方卻胃口越來越大，要求的金額越來越多，讓人有些招架不住，但陳男前世也都盡量滿足，甚至為了好友向外邊調錢幫陳女。

幾年後，陳女的事業終於步上軌道，越做越大，但前輩子的陳男卻因幫助陳女而搞得自己財務由盈轉虧，他開口請陳女幫忙，至少要把欠他的債還清，卻遭到翻臉不認帳，甚至躲著不見他，嘲笑他這個窮小子想攀有錢人，陳男不甘心就這樣帶著強烈的恨意轉世報仇。

通靈大師表示，兩人來到這世是青梅足馬，一男一女有別，陳男個性剛強，鼻子氣弱，主事業不順，財庫薄弱，女眼帶煞氣，一樣是剛強個性，不服輸，脣形有氣無力，說話尖銳傷人，兩人相處期間，由女方一人肩扛起家計和照顧兩個雙胞胎，心疲力竭，難免會時時說話刺傷陳男，陳男則因前世記憶體的怨氣，一股無形力量引導他做出傷天害理之事。

江嘉葉最後也說，有果必有因，我們每個人身上都有一部無形攝影機，會記錄我們每天的行為，不要以為暗室可欺，除了攝影機，別忘了還有「舉頭三尺有神明」。

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(中時電子報)