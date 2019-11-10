比賽途中疑似有台灣男子輸不起，跑去把場內的日本國旗降半旗，引起網友撻伐 (圖／翻攝自爆怨公社)

原PO表示，對比日本至今依舊感謝311台灣伸出的援手，台灣人卻跑去降人半旗，實在很諷刺 (圖／翻攝自爆怨公社)

12強棒球錦標賽，中華隊1:8懸殊比數敗給日本，以分組第二晉級複賽，未料有球迷疑似輸不起，在比賽途中跑去將日本國旗降半旗，事後被抓包還矢口否認，惡劣行徑讓網友氣炸。

男網友在臉書《爆怨公社》PO文，指出當時比賽進行到第5局，中華隊已經以0:5大幅落後，自己趁空檔去場外抽菸時，竟然看到2名台灣男子疑似輸不起，跑去把日本國旗降半旗，被工作人員發現後拔腿就跑，但最後還是被抓到。原PO表示，工作人員很肯定是這2人亂搞，因為才一問是不是降人家國旗，對方就拔腿逃跑，最後連絡警方來處理。

原PO說，別的國家隊來台灣比賽，竟然跑去降別人國旗，對比今天日本人來台灣看球賽，還不忘舉牌感謝台灣311的捐款，實在很諷刺。

網友看到也氣炸，狂罵：「台灣臉都被丟光了」、「無恥之徒」、「現場遇到我一定打」、「台灣人素質越來越糟糕」、「還有臉罵韓國人嗎」、「大概是賭徒輸不起」、「錢都輸光了吧，拉基」。

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(中時電子報)