民進黨台北市議員高嘉瑜在節目上批評前總統陳水扁，引發軒然大波，陳水扁與一邊一國黨也反擊，並稱要下架高嘉瑜，對此沈富雄表示陳水扁實在反應過度，沒有當過總統的格局，趙少康就不解問民進黨立委鄭運鵬說陳水扁到底在想什麼，鄭運鵬先是酸了一下高嘉瑜，接著也坦言陳水扁行動前，應該先考慮社會能不能接受。

《少康戰情室》中，沈富雄指出，阿扁的動作反而會幫高嘉瑜增加中間與淺藍選票，害到國民黨李彥秀，趙少康也不解，問鄭運鵬「陳水扁到底在想啥」。鄭運鵬偷酸高嘉瑜：「對於選舉一向比較積極，盡量去每一個可能性都碰一點，所以被阿扁爆料12年前往事」，接著批評高嘉瑜「對阿扁議題缺乏長期自己的原則」。

不過鄭運鵬話鋒一轉，表示自己一直贊成阿扁「有條件特赦」，但現在阿扁的保外就醫已經有禮遇性質，因此自己實在無法理解陳水扁在想什麼。鄭運鵬說，他(陳水扁)做的所有動作，應該要先考慮社會能不能接受，這個是阿扁自己要面對的。

(中時電子報)