2020大選日益逼近，國民黨韓國瑜與民進黨蔡英文民調差距，從十幾個百分點到哥位數的百分點都有。資深媒體人黃暐瀚詢問韓國瑜，難道都不擔心嗎？韓國瑜一句話笑駁民調落後說。

韓國瑜上黃暐瀚Youtube直播節目《我要當選》，黃暐瀚問韓國瑜，擔不擔心民調落後一事，韓國瑜笑回，民進黨中央黨部核心，以及行政院所有部會首長，每一個都憂愁滿面！

韓國瑜強調，如果民調是真的，他們開香檳、笑咪咪、放鞭炮！稍微去了解一下，民進黨中央現在緊張得要死、行政院部會首長緊張得要死！

(中時電子報)