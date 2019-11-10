不擔心民調低？ 韓國瑜笑回... 00:152019/11/10 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜上黃暐瀚《我要當選》直播節目，笑談民調。（圖／截取自《我要當選》Youtube直播） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選日益逼近，國民黨韓國瑜與民進黨蔡英文民調差距，從十幾個百分點到哥位數的百分點都有。資深媒體人黃暐瀚詢問韓國瑜，難道都不擔心嗎？韓國瑜一句話笑駁民調落後說。 韓國瑜上黃暐瀚Youtube直播節目《我要當選》，黃暐瀚問韓國瑜，擔不擔心民調落後一事，韓國瑜笑回，民進黨中央黨部核心，以及行政院所有部會首長，每一個都憂愁滿面！ 韓國瑜強調，如果民調是真的，他們開香檳、笑咪咪、放鞭炮！稍微去了解一下，民進黨中央現在緊張得要死、行政院部會首長緊張得要死！ (中時電子報) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #民調 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣要改變？立委：只有韓國瑜可以 但… 08:082019/11/06 政治 台獨節目民調出爐 投票結果真的交叉了！ 11:072019/11/06 政治 高巿議會流血衝突 國民黨議員劉德林告綠4人 12:512019/11/06 政治 民進黨明年若大敗 這三咖成最大豬隊友？ 14:262019/11/06 政治 韓國瑜籲大家票投被黑到全國最黑的韓國瑜 19:422019/11/06 政治 韓國瑜接連被爆 港媒：民進黨出手了！ 04:082019/11/07 政治 宋楚瑜不足為懼？名嘴警告：今年他很恐怖 11:162019/11/07 政治 南港7千萬豪宅 綠委：韓國瑜找人施壓台肥借款 11:382019/11/07 政治 綠委質疑瑜當時失業 房貸怎麼還 04:102019/11/08 政治要聞 內外夾殺 民進黨立委將減半 04:102019/11/08 時論廣場 政治熱門新聞 韓國瑜七堵空拍影片曝光 網喊：好可怕 - 政治 全國醫師後援會成立 蔡當場點名這家醫院沒來 - 政治 曾成功預測2016蔡會當選 他再預言2020韓蔡選情 - 政治 這個地方街頭民調 蔡英文票數嚇死人 - 政治 韓國瑜到基隆拜票 她：從政17年沒看到這種景象 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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