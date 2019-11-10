17歲盧以恩去年以公視人生劇展《青苔》獲金鐘獎「迷你劇集／電視電影新進演員獎」受到矚目，她日前出席公視最新戲劇《糖糖Online》的特映會，談到戲裡獻出螢幕初吻，「人生第一場吻戲，好緊張」。盧以恩接演《糖糖Online》角色，得知導演設計親吻的橋段，心理壓力大，「我記得很清楚吻戲是第13場戲，每天都在算第13場戲什麼時候要開拍」，目前就讀復興高中戲劇班的她，也被班上同學關心吻戲進度，「妳昨天拍『啾啾』戲了耶」，同學之間的調侃讓盧以恩羞紅了臉。

盧以恩笑說，第一次見到唐綸知道他是對戲演員後，看了一眼就不敢再看了，「實在是害羞」。唐綸曾在電影《吃吃的愛》、《紅樓夢》演出，擁有6塊肌的精壯身材，還出版過寫真書，《糖糖Online》中唐綸飾演盧以恩的青梅竹馬，劇中個性開朗調皮，還向女主角詹宛儒公開表白，意外引發盧以恩的醋意，為確保正宮地位，盧以恩強勢向唐綸索吻。

詹宛儒（左）、盧以恩。

回憶與盧以恩的一吻，唐綸直言是拍《糖糖Online》印象深刻一場戲，由於拍攝當天氣溫低，在凜冽風中騎著車：「原本想像吻戲當下可以感受一些什麼，還沒回過神，導演已經喊卡了，太快了！」讓唐綸笑說：「的確是有些不過癮。」《糖糖Online》將在11月16日晚間9點起播映，於公視、公視+同步播出。

(中時 )