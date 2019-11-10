2011年6月，蔡英文和4個人在喝下午茶，看來很英國很貴族，在座最右邊是當時擔任駐英代表的張小月；右2為前LSE院長紀登斯；右3為蔡英文；左邊第2位則是蕭美琴，最左邊則是陳其邁。（翻攝《政經關不了》）

2011年6月一張老照片曝光，是從行政院副院長陳其邁臉書揭露的，當時蔡英文和陳其邁、張小月、蕭美琴等人合影，網路節目主持人彭文正直指，魔鬼藏在細節裡。

彭文正在《政經關不了》指出，當時陳其邁在倫敦政經學院(LSE)進修，後來他在選舉中透露這兩三年是他人生最低潮，低潮到想去死，因那時扁案發生、民進黨潰敗，他的父親又被指涉案他前途一片黯淡，就跑去LSE充電，有點像是被放逐。

彭文正點出，這張照片蔡和陳其邁等人在喝下午茶，看來很英國很貴族，在座最右邊是曾擔任陸委會主委、海基會董事長的張小月，當時張擔任駐英代表；右2為前LSE院長紀登斯，也就是前總統陳水扁爆料曾幫蔡處理畢業證書的那一位，右3為蔡英文，左邊第2位則是蕭美琴，最左邊則是陳其邁。彭文正懷疑這4人一定知道蔡2011年6月去LSE做什麼。旅美學者林環牆曾稱2011年曾有人想要偷渡一本蔡的論文到LSE，請他們轉交給高級法律研究所（IALS）、倫敦大學議會大樓圖書館（SHL）。後來卻偷渡不成。

那為何要挑2011年？彭文正表示，2011年6月10日這一張照片，是陳其邁在臉書自己爆料，同年6月9日，張小月、陳其邁、蕭美琴曾去拜訪LSE院長紀登斯，要幹嘛呢？這是一件非常奇怪的事情。更質疑2010年8月31日，蔡曾把她的學位透過特殊管道取得英國代表處的認證章，當時張小月任駐英代表。

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(中時電子報)