大陸國家統計局發布的10月份生產者物價指數(PPI)出現3年來最大的跌幅，分析認為這是由於國內需求下降與中美貿易戰的影響，中國大陸製造業持續疲軟。新的數據顯示，中國大陸與美國貿易談判遲遲未能有明確走向，大陸有可能再次採取較強烈的刺激國內需求措施。

大陸國家統計局10月份PPI較去年同期下跌1.6%，分析師指出，這是2016年7月以來的最大跌幅，比預期的1.5%更高一些。令中共當局更憂心的是，消費者物價指數CPI與去年同期相比卻出現8年以來最大升幅，達到3.8%，其中推升物價最大的因素是豬肉價格大幅度上漲。

此外，採購經理人指數PMI則連續第6個月處於經濟榮枯線以下，企業因原材料下跌，通貨緊縮問題加重，製造業活動持續萎縮。

路透引述專家分析稱，大陸近期打擊房地產泡沫、緊縮開發商融資，對國內經濟活力的影響逐漸顯現。

《美國之音》指出，美中貿易談判原已出現樂觀景象，可望簽署階段性貿易協定。不過很多分析師擔憂，美中談判可能出現與5月份相同的狀況。雙方的官員本周都提到同意在簽署協議後至少取消部份商品加徵的關稅，但周五川普卻公開表態稱，他還沒有同意大陸取消關稅的要求，這可能讓原有的談判進展再次受阻。

報導說，聯合國日前發表的一項研究顯示，在貿易戰進行的一年多的時間裡，中國大陸因對美出口減少而損失了3500億美元，而美國的消費者因商品漲價也增加了開支。

(中時電子報)