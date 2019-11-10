淡水女騎士遭輾斃 肇事駕駛逃逸 03:062019/11/10 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 女騎士人車疑似遭大貨車撞擊輾壓，機車毀損嚴重。（翻攝畫面／譚宇哲傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方在遺體周邊拉起帷幕展開調查。（翻攝畫面／譚宇哲傳真） 9日晚間10時許，新北市淡水區台2線發生死亡車禍，47歲羅姓女子騎機車行經北部濱海公路往三芝方向8.5公里處時，疑似遭大貨車輾過，當場慘死輪下，警消獲報趕抵時，僅發現大車輪框，肇事車輛駕駛已逃逸，警方正調閱沿路監視器追查肇事車輛，釐清車禍事故原因。 (中時 ) #肇事 #車輛 #駕駛 #車禍 #淡水 也許您會感興趣 推薦閱讀 舉報肇逃 高市獎金最高6萬 04:102019/11/06 地方新聞 淡水嘻哈複合式路跑 年底將盛大登場 16:232019/11/06 生活 疑油門當煞車 6旬男駕車釀3傷 12:512019/11/07 社會 國道六7車連環撞 2人送醫無大礙 15:332019/11/07 社會 特斯拉自動駕駛功能 九成車主很滿意 18:472019/11/07 財經 7台灣旅客北海道租車出遊車禍 1女重傷 21:232019/11/07 國際 汐止死亡車禍 騎士撞上轎車不治 10:592019/11/08 社會 交通管控更人性化！中市豐工路與豐工路318巷口設自動感應號誌 21:132019/11/08 生活 臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－汽車賣場和泰豐田 由心出發 深受顧客信賴 04:102019/11/09 產業特刊 侯友宜淡水輔選洪孟楷 展現最強母雞氣勢 16:412019/11/09 政治 社會熱門新聞 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 母子3屍案女養家擔 本土劇臨演來不及發光 - 社會 獨家》花防部士官、上兵喝酒鬥毆 打完民眾咬警察 - 社會 淡水女騎士遭輾斃 肇事駕駛逃逸 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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