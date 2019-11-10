警方在遺體周邊拉起帷幕展開調查。（翻攝畫面／譚宇哲傳真）

9日晚間10時許，新北市淡水區台2線發生死亡車禍，47歲羅姓女子騎機車行經北部濱海公路往三芝方向8.5公里處時，疑似遭大貨車輾過，當場慘死輪下，警消獲報趕抵時，僅發現大車輪框，肇事車輛駕駛已逃逸，警方正調閱沿路監視器追查肇事車輛，釐清車禍事故原因。

(中時 )