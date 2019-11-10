馬來西亞拿督丁重誠夫婦（左一、左二）到場力挺。

台灣美容公會理事長許安毅（左）。

石雋（右）及導演周騰。

劉銘與身障朋友們一起觀賞。

文學獎得主藺奕和知名小說家朱國珍。

陳詩雅曾獲台灣小姐、去年亞洲小姐最上鏡獎，她是班家班學生，也在這部電影演出。

馬來西亞拿督丁重誠映後發表感言。

班鐵翔（左二）與朋友們觀賞自己主演的電影。

正在熱映中的電影《盲人律師》口碑爆棚，硬底子演員班鐵翔在片中詮釋反派大律師的角色層次豐富，討論度和聲量度都獲肯定，班鐵翔成立的「班家班戲班子」4位學生也在片中一起演出，表現亮眼。

《盲人律師》日前舉辦特映會，人緣極好的班鐵翔邀好友劉銘等近60位身障朋友，以及曾獲金馬獎終身成就獎的石雋、導演周騰、瀚草影視製作總經理湯昇榮、文學獎得主藺奕和知名小說家朱國珍共同觀賞。

馬來西亞拿督丁重誠夫婦也特地回台，並帶女兒、女婿支持班鐵翔，更樂於陪伴身障朋友們觀看這部國內少有且探討公義議題的電影作品，巧合丁重誠夫婦的兒子在大馬也是知名律師，且擁有頗具規模的律師事務所。

班鐵翔的妻子Celine表示，班鐵翔與劉銘結緣始於多年前一部講述劉銘人生故事的電視劇《人生逆轉勝》，班鐵翔當時在劇中軋一角，並協助戲劇指導，幫助從沒演過電視劇的身障朋友們，作品當時播出後獲得好評。

劉銘當年克服自己身體上所有不適參與演出，Celine表示，劉銘幫助過許多身障朋友，引領他們走過低潮、鼓勵他們發揮自身潛能，並提供舞台給身障朋友們，每每想到劉銘積極正面樂觀的人生態度，令她感動莫名。

劉銘曾向Celine提及看場電影對身障朋友是奢侈不易的，對於重度身障朋友更難得可貴，Celine此次邀他們到戲院觀賞，對他們來說是圓夢。台灣美容公會理事長許安毅以包場力挺拜把兄弟班鐵翔，令班鐵翔夫婦銘感於心。

新銳導演洪成昌花了近3年時間才完成《盲人律師》，故事改編自台灣史上最大職業災害求償案，真實事件發生在數10年前，美國無線電公司(RCA)在台設廠，因污染地下水並抽取地下水給廠區和宿舍員工飲用，造成上千名勞工罹癌，進而引發一連串抗爭和長期訴訟。

(中時 )