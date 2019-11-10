為了拯救路痴，Google Map導航推出新功能「AR實景導航」，只要打開Google地圖，並設定成「步行」來導航，就會看見「Live View」按鈕 (圖／林毅攝)

按下「Live View」按鈕後，Google Map會要求拍攝街景，很快就能定位成功，接下來就會出現虛擬箭頭直接進行引導，大幅降低走錯路機率 (圖／林毅攝)

台灣地狹人稠路又多，不少人時常記不住路名，尤其是非當地人不靠導航，根本找不到目的地，不少利用Google導航功能，卻又時常讓用家看不懂，反而被導航到迷路，或是指南針方向與自己方向不一，導致搞錯行徑方向，或是繞來繞去始終找不到目標，為此Google地圖推出新功能「AR實景導航」，讓用戶大讚太神了。

現在只要打開Google地圖，並設定成「步行」來導航，就會看見「Live View」按鈕，又或是可以按左下角的「立即體驗AR」標誌，簡單掃描街景與路標後，就能快速定位。功能開啟後，就會出現虛擬箭頭，直接引導用家哪邊該轉彎、怎麼轉，再也不會搞錯方向。

不過當功能開啟太久時，Google地圖程式會自動關閉AR情境，並出現「為了你的安全起見，請不要邊走邊看手機」警語，防止意外發生。不過由於AR導航功能還在測試當中，因此目前僅開放步行導航使用，尚未實裝到車輛導航中。

(中時電子報)