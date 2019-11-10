台中沙鹿民宅深夜大火14人送醫 05:592019/11/10 中時電子報 高德順 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市沙鹿區今天凌晨發生民宅火警，14人嗆傷送醫。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市沙鹿區今天凌晨發生民宅火警，14人嗆傷送醫。 台中市消防局今天凌晨1點36分獲報，沙鹿區鎮南路二段民宅發生火警，消防局立刻派第四大隊、沙鹿、清水及龍井等分隊，出動救災，大火於凌晨1點51分撲滅，民宅內共14人送沙鹿區光田醫院治療，其中包括5男9女，吸入性嗆傷、意識清楚。 據了解，火警發生地點為外籍移工宿舍，起火原因還有待消防局調查釐清。 (中時電子報) #14 也許您會感興趣 推薦閱讀 國3苑裡交流道 10車連環撞6傷送醫 10:352019/11/06 社會 東京羽田機場6日發生停水意外 10:502019/11/06 國際 陳庭妮30歲生日禮 「有好事發生」 13:112019/11/06 娛樂 14檔權值股 爆量拉抬 04:102019/11/07 證券．權證 國道六7車連環撞 2人送醫無大礙 15:332019/11/07 社會 外資終結連14買 台積電股價跌破5日線 12:302019/11/08 財經 疑過彎沒減速摔車 嘉義19歲機車騎士送醫不治 18:442019/11/09 社會 資金派對熱 14檔四勢如意 04:092019/11/10 財經要聞 小國建軍第一要務 不讓戰爭發生 04:102019/11/10 政治要聞 社會熱門新聞 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 淡水女騎士遭輾斃 肇事駕駛逃逸 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 母子三屍案 通靈大師驚曝前世因果 - 社會 獨家》花防部士官、上兵喝酒鬥毆 打完民眾咬警察 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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