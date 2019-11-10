台中市沙鹿區今天凌晨發生民宅火警，14人嗆傷送醫。

台中市消防局今天凌晨1點36分獲報，沙鹿區鎮南路二段民宅發生火警，消防局立刻派第四大隊、沙鹿、清水及龍井等分隊，出動救災，大火於凌晨1點51分撲滅，民宅內共14人送沙鹿區光田醫院治療，其中包括5男9女，吸入性嗆傷、意識清楚。

據了解，火警發生地點為外籍移工宿舍，起火原因還有待消防局調查釐清。

(中時電子報)

#14