國民黨總統參選人韓國瑜透露副手人選已經確定，他還幽默地說，「韓國瑜是個禿子，副手絕對會『有頭髮』」。還表示，這個人同樣熱愛中華民國，不僅有國際觀，也願意為台灣土地奉獻犧牲。綜合各界的看法，副手可能不是前新北市長朱立倫，應是從國政顧問團總召張善政及高雄市副市長李四川兩人中擇一。

前台北縣長周錫瑋被問到此事時僅表示，「被點到名，就已經很榮幸了」。而朱立倫則指副手一定會加分，國民黨前立委林郁方在《少康戰情室》分析指出，代表一定不是朱立倫，因為朱立倫不好意思說自己加分，以朱的口氣，顯然另有他人。但國民黨立委賴士葆認為聽朱立倫的口氣，好像又是他，檯面上4個人，加分最多的就是他，如果不是他，4個人也不是，副手應該另有其人。

根據《聯合報》報導，韓國瑜的副手人選，是從張善政及李四川兩人中擇一。根據韓營內部民調，張善政和朱立倫的支持度差距僅1個百分點。「黑馬」李四川否認是副手人選。至於立委江啟臣因參選區域立委，韓陣營還在評估。

(中時電子報)