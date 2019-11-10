輻射冷卻效應影響，今天清晨冷颼颼，凌晨3點50分，新竹縣峨眉鄉測得11.7度平地最低溫！

今天(10日)東北季風持續影響，水氣偏少，屬於乾冷天氣型態，各地大多是多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

氣溫方面，因為雲量偏少，易有輻射冷卻效應發生，清晨、深夜各地普遍低溫在17至19度，其中中部以北沿海空曠地區有可能更低，明顯偏涼，白天北部及東半部地區高溫約25至27度，中南部地區高溫28、29度，中南部日夜溫差10-12度。

東北風偏強，臺南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8到9級強陣風，基隆北海岸、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及西南沿海地區有長浪發生的機率；基隆北海岸仍容易有突發性大浪發生。另外，第24號中度颱風「娜克莉」朝中南半島移動，對台灣無直接影響。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：今天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級，傍晚中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)