美食外送行業正夯，不但有許多人投入兼職，日前外送員月入10萬新聞曝光後，更是有不少正職跳槽來當外送員，但卻沒想像中那麼順利。一名年收入高達100萬的工程師，因為不滿上班環境，一怒之下跳槽當外送員，但跳槽一個月後的收入讓他簡直想哭。

原PO在臉書《靠北ubereats》表示，自己原是知名大廠工程師，基本月收入加上加班費與獎金，年收輕鬆達百萬，但頻繁的強迫性加班與主管各種刁難，又看到媒體報導外送員月入超過100K甚至逼近200K的新聞，讓他忍不住辭職轉換跑道。

原PO說，為了當外送員，自己投資了8萬元買GOGORO、安全、藍芽耳機、行車紀錄器、貨架跟手機架，接著訂下第一個月8萬元，試圖打平成本，但沒想到接下來的遭遇，讓他相當挫折。

原PO表示，前兩周是他的學習階段，每天跑了12甚至14小時，收入卻只有少少的1500元，第三周熟悉路況後，收入卻反而降至1500元以下，客人也一直給負評，為了改善情況，自己甚至穿起西裝送餐，但仍舊無用。一個月下來每天跑13個多小時，也沒有休息，月收入卻才5萬，自己身體卻先累垮，家庭關係也變糟，因此來找同行求救。

不少人紛紛給出建議，要原PO調整心態，不要把自己逼太緊，加上越來越多人投入，僧多粥少，單自然少。但許多同業看到卻紛紛開嗆：「創作文哦」、「內容沒有抑揚頓挫，怎麼會有吸引力」、「最好當了百萬工程師還會想跳槽外送啦」、「有腦袋當工程師，怎麼會去相信月入18萬」、「你跑錯行了，月入10萬的是熊貓」、「大家都好認真的回覆一篇來諷刺外送員的文.....」。

(中時電子報)