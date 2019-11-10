台中市立委第4選區參選大爆炸，藍綠白橘全不缺席，出現7搶1局面，甫辭職檢察官的王全中，代表親民黨參選，主打反年金改革，不滿民進黨政府羞辱退休軍公教人員，踐踏曾為國家及教育付出努力者的尊嚴，且省府辦公廳舍黎明新村位在南屯，省府老員工對曾任省主席的宋楚瑜，仍有一定向心力，恐瓜分拚連任民進黨立委張廖萬堅、代表國民黨參選人黃馨慧的票源。

第4選區人口數，西屯近23萬人，南屯17.2萬人，以往被視為藍大於綠，但這屆立委選舉，張廖萬堅以深耕基層及挾民進黨氣勢，得票率達52.77％，為綠營順利插旗。

這次選舉不再是藍綠PK戰，王全中獲親民黨主席宋楚瑜加持，訴求不滿政府對軍公教退休金制度與年金改革毀諾違反信賴原則，對軍公教及二代，具「代言人」的吸票機效應。

民進黨推動年金改革，反彈聲浪未平息，立委選舉續發酵，王全中提出反年金改革與改革司法檢察體系的政見，成選戰亮點，尤其南屯黎明新村為省府辦公地點，「宋主席」的魅力是否重現備受矚目。

張廖萬堅蟬連之役，面對黃馨慧挑戰，還有白色力量試水溫，民眾黨提名建築專業的戰將張渝江，打出「人工智慧聽民心、危老容移求正義」，台北市長、民眾黨主席柯文哲10日專程來台中站台輔選。

此外，曾與柯文哲台大同事的心臟科醫師林義鈜、黎明幼兒園園長林金連都加入戰局，以國會政黨聯盟參選的楊書銘，訴求「反對同性婚姻」，強調在西屯、南屯區土生土長，要以「庶民立委」進軍立法院。

2020大選剩下70多天，戰況激烈，蔡英文總統曾一周來台中3次，國民黨主席吳敦義、柯文哲也陸續下鄉，宋楚瑜可能重返中台灣親自輔選，除了看誰能端出「政見牛肉」之外，藍綠白橘黨主席決戰中台灣，第4選區已升級為指標戰區。

(中時 )