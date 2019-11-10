運動局長李昱叡（左）頒發本屆賽事MVP給隊長李綉琴。（台中市運動局提供／盧金足台中傳真）

運動局長李昱叡與小小球迷到場加油。（台中市運動局提供／盧金足台中傳真）

國內女足最高殿堂「2019台灣木蘭足球聯賽」總冠軍戰，由台中藍鯨對上花蓮，9日在太原足球場開踢，最後由台中藍鯨以5比2擊退花蓮，也締造三連霸佳績！市府運動局長李昱叡化身球迷全程參與賽事，在台中藍鯨拿下冠軍的那一刻，第一時間代表市長盧秀燕恭賀總教練呂桂花及所有隊員的精采表現，頒發本屆賽事MVP（最有價值球員）給隊長李綉琴。

運動局表示，台灣木蘭足球聯賽自2014年起，取代全國女子甲組足球聯賽，成為國內女子足球最高層級賽事，今年度賽事共6支隊伍，4月起經過戰況激烈的例行賽，台中藍鯨拿下13勝佳績，與例行賽排名第二的花蓮共同闖入總冠軍賽。

運動局指出，台中藍鯨是台灣木蘭足球聯賽的創賽元老隊伍，也是台中市地主球隊，已在2017、2018木蘭聯賽連續2屆奪得年度總冠軍，今年也來勢洶洶，劍指后冠，最後不負眾望，拿下冠軍，也締造了三連霸的佳績！

運動局也提到，台中市足球運動發展興盛，台中藍鯨也帶動不少當地球迷觀賽，每次例行賽總有不少球迷到主場太原足球場為藍鯨加油。此次木蘭女子足球聯賽是第一次售票，賽事精彩，讓球迷們一飽眼福，最終場賽事由台中藍鯨以5比2擊退花蓮，現場觀眾給予熱烈掌聲，感謝球員賣力的表現。

(中時 )