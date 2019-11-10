愛．永不止息-2019國際志工親善大使團服務成果暨新書發表會。（盧金足攝）

台中市政府與財團法人天主教會台中教區合作，9日起至11月22日於台灣大道市政大樓文心樓展出「愛．永不止息-2019國際志工親善大使團服務成果」，展出天主教會台中教區志工遠赴史瓦帝尼王國，進行人道關懷與醫療服務的點滴，盼藉此傳遞愛與感動，帶動社會大眾投入志工服務，歡迎踴躍參觀。

副市長令狐榮達表示，愛無國界，也永不止息，感謝天主教台中教區志工們秉持無私奉獻理念，遠赴史國服務也進行文化交流，深化國民外交，更感謝國內各企業的公益捐贈，使愛心能遠播海外。希望藉由這次展覽，將滿滿感動傳遞，帶動社會大眾投入志工服務。

社會局指出，天主教會台中教區號召台中青年學子與專業醫事人員，10年前開始每年遠赴史瓦帝尼王國進行人道關懷、醫療服務及文化交流。今年由天主教會台中教區主教蘇耀文、神父黃清富、靜宜大學校長唐傳義、醫師趙榮勤等人率領國台志工團共41位成員共襄盛舉。

社會局長彭懷真表示，天主教會台中教區前往偏鄉提供醫療及衛教服務、流浪兒童中途站訪視等，並與國內電子集團合作，於當地籌建電腦教室，培訓資訊種子講師，讓當地民眾藉由現代科技與世界接軌，並將服務過程點滴，以照片和文字方式紀錄，集結成冊發表。

今年愛心物資來自全國各地，台灣廠商提供醫藥物資，改善當地醫療資源，也捐贈三萬多套全新內衣，讓當地婦女擁有屬於自己的貼身衣物；也有企業捐贈布料、蚊帳與20台縫紉機，讓當地民眾學習新技能；以及來自社會各地愛心人士所捐贈的食物、文具、書籍、冬衣等，透過靜宜大學協助整理，送往非洲，分送給當地需要民眾。

「愛．永不止息-2019國際志工親善大使團服務成果暨新書發表會」，包括副市長令狐榮達、社會局長彭懷真、法制局長李善植、外交部中部辦事處副處長劉翼平、財團法人天主教會台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文、史瓦帝尼王國王子HRH Prince Benkhosi、史瓦帝尼王國大使Thamie Dlamini塔米‧喇米尼等人皆出席。

(中時 )