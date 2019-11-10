台中市警察局第六分局協和所日前接獲轄內銀行通報有1名女子欲匯款至國外帳戶，詢問其原因也無法說明清楚，警方到場後，發現為1名謊稱居住於義大利的男子，以網路戀愛詐財方式要求女子匯款，所幸銀行行員及警方機警，成功阻詐。

協和派出所警員許哲嘉、李佳縉日前擔服巡邏勤務時，接獲轄內銀行通報有1名45歲莊姓女子欲匯款5000元至位於塞內加爾之帳戶，詢問其原因，莊女卻支吾其詞，行員警覺有異

，便通報警方到場協助處理。

警方安撫女子情緒並了解其原因，這才發現為1名謊稱居住於義大利的男子，以網路戀愛方式讓女子受騙上鉤，藉口公司要籌措資金，希望莊女匯款至其所指定之國外帳戶。

幸虧銀行行員機警發覺以及警方的耐心勸說讓女子從異國戀的美夢中驚醒，這才成功阻止詐騙案件。

警方提醒詐騙方式花招百出，透過網路戀愛等方式日新月異，民眾應有所警覺。詐騙往往為由小數目漸漸累積成大筆錢財之方式讓民眾降低戒心，進而達成詐騙之目的。只要與錢財、匯款有關之不明來電或網路交友，皆須小心思考為詐騙的可能。

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(中時 )